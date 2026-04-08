Bijou Brigitte: Dividende 2025 & Quartalsumsatz 2026 im Überblick
Trotz verhaltener Konsumlaune bestätigt der Konzern seine Ertragsstärke: Gewinn, Dividende und Ausblick für 2025/2026 zeichnen ein robustes Bild.
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- Vorläufiger Konzerngewinn vor Ertragsteuern für das Geschäftsjahr 2025: 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 33,2 Mio., gemäß IAS 8 angepasst).
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 23.06.2026 vor: Basisdividende 3,50 EUR je Aktie plus Sonderdividende 2,50 EUR je Aktie (insgesamt 6,00 EUR je Aktie), vorbehaltlich der Abschlussprüfung.
- Bei Jahresschlusskurs 2025 (Xetra) von 41,30 EUR entspricht die vorgeschlagene Gesamtausschüttung einer Dividendenrendite von 14,5 %.
- Vorläufiger Konzernumsatz Q1 2026: 65,2 Mio. EUR, damit -1,7 % gegenüber Q1 2025 (66,3 Mio. EUR); Rückgang vor allem wegen gedämpfter Konsumstimmung in Deutschland.
- Konzernabschluss und Jahresabschluss 2025 werden im April 2026 veröffentlicht; die Hauptversammlung ist als Präsenzveranstaltung in der Hamburger Handwerkskammer geplant (23.06.2026).
- Alle genannten Zahlen sind vorläufig und noch ungeprüft; die Auszahlung der Dividende steht unter dem Vorbehalt der Verifizierung durch die Wirtschaftsprüfer.
Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,16 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,50EUR das entspricht einem Plus von +3,33 % seit der Veröffentlichung.
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