Jetzt rückt sogar ein neues Rekordhoch in Reichweite

Denn dauerhaft hohe Kosten für fossile Energieträger könnten Investitionen vieler Kunden bremsen und damit auch das Geschäftsumfeld des Konzerns belasten.

Für Erleichterung an den Märkten sorgt zunächst die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe. Die geopolitische Entspannung ließ die Preise für Öl und Gas deutlich nachgeben. Davon profitiert auch Energietechnik-Spezialist Siemens Energy, dessen Aktie am Mittwochmittag rund 11,5 Prozent im Plus liegt.

Während am Gold also vorerst Ruhe herrscht, richtet sich der Fokus der Anleger nun wieder stärker auf das operative Geschäft. Und dort gab es zuletzt eine Entwicklung, die nach Einschätzung vieler Marktbeobachter bislang zu wenig Beachtung fand: die ausgeweitete Zusammenarbeit mit dem US-Technologieriesen Amazon.

Anfang April hatten Siemens Energy und Amazon bekanntgegeben, ihre strategische Partnerschaft deutlich zu vertiefen. Im Rahmen der Kooperation setzt Siemens Energy künftig verstärkt auf Cloud- und KI-Technologien von Amazon Web Services, um Produktionsabläufe, Lieferketten und Wartungsprozesse effizienter zu gestalten.

Siemens Energy soll künftig eine wichtigere Rolle beim Ausbau der Energieversorgung für Amazons rasant wachsende Rechenzentren übernehmen. Darüber hinaus planen beide Konzerne gemeinsame Projekte rund um moderne Stromversorgungslösungen wie Microgrids und dezentrale Energienetze.

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Die Partnerschaft trifft auf ein ohnehin solides operatives Umfeld: Siemens Energy verfügt über einen rekordhohen Auftragsbestand und hatte zuletzt eine deutliche Ergebnisverbesserung vermeldet. Viele Anleger sehen in der Kombination aus Digitalisierung, KI und wachsendem Energiebedarf durch Rechenzentren daher einen zusätzlichen langfristigen Wachstumstreiber.

Siemens Energy biete zudem attraktive Chancen im Hinblick auf potenzielle verstärkte Investitionen in erneuerbare Energien, schreibt Jefferies-Analyst Ahmed Farman. "Das Netz bleibt der entscheidende Engpass, und der Konzern dürfte zudem von einer steigenden Nachfrage nach seinen Netzprodukten und -lösungen zum Anschluss erneuerbarer Energien profitieren."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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