TEL AVIV (dpa-AFX) - Trotz der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg herrscht bei einigen Israelis Ernüchterung. "40 Tage Krieg und wir sind wieder beim Ausgangspunkt", sagt ein 34-Jähriger der Deutschen Presse-Agentur in Tel Aviv. Seit Beginn der israelischen und US-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar sei kaum etwas erreicht worden.

In einem städtischen Bunker im Norden der Küstenmetropole Tel Aviv schlafen am Vormittag noch einige Menschen auf Matratzen. In der Nacht hatte der Iran nach Verkündung der Feuerpause zunächst weiter Raketen auf Israel gefeuert.