vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Nach ...

Nach Vermittlungsquote von 64 Prozent - vbw entwickelt talentnavigator.ukraine weiter / Brossardt: "Der talentnavigator+ steht nun allen Geflüchteten mit guter Bleibeperspektive offen" München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat im Juni 2023 mit dem Pilotprojekt talentnavigator.ukraine ein vielseitiges Beratungs- und Unterstützungsangebot für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen, um ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Aufgrund seines großen Erfolgs hat die vbw das Projekt nun weiterentwickelt . Seit März 2026 steht es als "talentnavigator+" an den Standorten München und Nürnberg allen Geflüchteten mit guter Bleibeperspektive offen. "Nachdem das Pilotprojekt bei der Vermittlung von Geflüchteten in Arbeit eine Quote von 64 Prozent erreicht hat, war klar, dass wir es fortführen und erweitern werden. Denn eine Beschäftigung legt den Grundstein für eine nachhaltige Integration in die Gesellschaft", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt und ergänzt: "Im Jahr 2025 haben 113.236 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt, 14.760 von ihnen in Bayern. Zusätzlich haben seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges etwa 193.000 Menschen aus der Ukraine in Bayern Schutz gefunden. Auch wenn die Zahl an Asylanträgen insgesamt rückläufig ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Personen, die mittel- und langfristig bei uns bleiben werden, effektive Unterstützung bekommen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, durch eine Erwerbstätigkeit ihr eigenes Auskommen zu sichern . Darum führen wir das Projekt gerne weiter."



Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) setzt das Projekt um. An jedem Standort steht eine TalentNavigatorin den Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern beratend zur Seite. Brossardt führt aus: "Die TalentNavigatorin unterstützt bei der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsstellen, der Anerkennung von Zeugnissen oder der Vermittlung von begleitenden Sprachkursen. Möchten sich die Geflüchteten weiterqualifizieren, hilft die Ansprechpartnerin ebenfalls. Die Erfahrungen zeigen, dass gerade das individuelle Coaching der Teilnehmenden die Arbeitsmarktintegration merklich erleichtert. Auch die Unternehmen profitieren vom Beratungs- und Vermittlungsangebot für die eigene Personalgewinnung."

Der talentnavigator+ ist eines von zahlreichen Projekten, mit denen sich die Verbände für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten engagieren. So ermöglicht das Projekt " sprungbrett into work hop-on hop-off! Mit dem Praktikumsbus zum Ziel!" unkompliziert praxisnahe Berufsorientierung. Mit Hilfe des " sprungbrett AzubiMentoring Schulungssets" können Unternehmen mit geringem Aufwand selbstständig ein Mentoring-Netzwerk für geflüchtete und zugewanderte Auszubildende aufbauen. Außerdem stellt die Taskforce Fachkräftesicherung FKS+ ihr Know-how und Netzwerk zur Verfügung, um Unternehmen zu beraten.

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