Jefferies senkt Ziel für Aixtron auf 35 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 36,13 auf Tradegate (08. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,63 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -8,89 %/-0,61 % bedeutet.