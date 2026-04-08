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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Aixtron auf 35 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Aixtron-Kursziel auf 35,00 Euro
    • Menon erwartet steigende Schätzungen für Analogfirmen
    • Top-Auswahl STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon, Suss
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Aixtron auf 35 Euro - 'Buy'
    Foto: AIXTRON

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 36,13 auf Tradegate (08. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -8,89 %/-0,61 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 35 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00, was einem Rückgang von -3,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von AIXTRON: Diskussionen über Produktionsausbau in Malaysia (≈40 Mio.€ Capex, ≈20% Mehrkapazität, FCF-Drag 2026, Umsätze frühestens Ende 2027) und Italien, sowie Nachfragechancen durch AI‑Brillen, MicroLED, GaN und optische Datenkommunikation. CFO-Optimismus und Partner‑Hiring stützen die fundamentale Story. Parallel wird die kurzfristige Volatilität diskutiert (Anstieg auf ~36 € → Rückgang unter 31 €, Spekulationen Richtung 40 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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