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    Heibel-Ticker

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    Wunschanalyse zurück – Community wählt, Heibel analysiert

    1.403 Titel aus EuroStoxx 600, S&P 500 und Nikkei 225 stehen zur Auswahl. Die Community nominiert, stimmt ab – Heibel liefert die vollständige Fundamentalanalyse im nächsten Heibel-Ticker.

    Für Sie zusammengefasst
    • PLUS-Mitglieder nominieren und wählen Titel
    • Umfassende Bewertung von Geschäftsmodell und Zahlen
    • Pool auf 1.403 liquide Aktien gegen Manipulation

     

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    Die Heibel-Ticker Wunschanalyse ist zurück – und diesmal bestimmt die Community nicht nur den Gewinner, sondern auch die Kandidaten.

    Von 2008 bis 2020 erschien die Wunschanalyse regelmäßig in Kooperation mit der Plattform sharewise.com. Damals legte ich fünf Kandidaten vor, die Community stimmte ab. Volkswagen, Lufthansa, Plug Power – das sind Beispiele aus dieser Zeit. Dann wurde das Format eingestellt. Jetzt kehrt es zurück, mit einem entscheidenden Unterschied: Die Kandidaten kommen nicht mehr vom Redakteur, sondern von den Lesern selbst.

    So funktioniert die Abstimmung

    PLUS-Mitglieder nominieren von Freitag bis Montag Abend einen Titel aus einem Pool von 1.403 Aktien – aus EuroStoxx 600, S&P 500 und Nikkei 225. Die fünf meistgenannten kommen dienstags zur finalen Abstimmung per E-Mail. Der Titel mit den meisten Stimmen landet auf meinem Schreibtisch. Freitag erscheint die fertige Analyse im Heibel-Ticker – für alle Leser, nicht nur für PLUS-Mitglieder. Gleichzeitig startet die nächste Nominierungsrunde.

    Was eine Wunschanalyse leistet

    Eine Wunschanalyse ist keine Kurzmeinung. Ich untersuche das Geschäftsmodell, werte Fundamentaldaten aus – Ertragskraft, Cashflow, Kurs-Gewinn-Verhältnis – und ordne den Titel im Branchenumfeld ein. Das Ergebnis ist eine vollständige Einschätzung: fair bewertet oder nicht, und was das konkret für Chancen und Risiken im Depot bedeutet. Wer die Analyse liest, bekommt eine fundierte Grundlage für die eigene Entscheidung – keine Empfehlung, aber eine Einordnung, die sonst viel Zeit und Fachwissen erfordert.

    Warum der Pool begrenzt ist

    1.403 Titel klingt nach viel – und ist es auch. Aber der Pool ist bewusst begrenzt. Zugelassen sind ausschließlich liquide Werte mit ausreichender Marktkapitalisierung, die sich kaufen und verkaufen lassen, ohne den Kurs dabei zu bewegen. Penny-Stocks und Aktienpusher sind ausgeschlossen. Das schützt vor Manipulation und stellt sicher, dass die Analyse für Privatanleger wirklich nutzbar ist. Die Nominierung läuft unter heibel-ticker.de/member/wunschanalyse.



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Heibel-Ticker Wunschanalyse zurück – Community wählt, Heibel analysiert Die Heibel-Ticker Wunschanalyse ist zurück. PLUS-Mitglieder nominieren und wählen, welche Aktie Stephan Heibel als nächstes analysiert – Fundamentaldaten, fairer Wert, Chancen und Risiken inklusive.
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