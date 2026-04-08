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    Deutlicher Kurssprung bei der Delta Air Lines (DE) Aktie - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die Delta Air Lines (DE) Aktie, bisher, um +9,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delta Air Lines (DE) Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Delta Air Lines (DE) Aktie - 08.04.2026
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Delta Air Lines ist eine der größten US-Fluggesellschaften mit Fokus auf Passagier- und Frachtverkehr, Premium-Services und globalem Streckennetz (SkyTeam-Allianz). Starke Position im US-Heimatmarkt und Transatlantikverkehr. Wichtige Konkurrenten: American, United, Southwest, Lufthansa, Air France-KLM. USPs: starkes Hub-System (u.a. Atlanta), hohe Premium- und Loyalty-Ausrichtung (SkyMiles, Amex-Partnerschaft).

    Delta Air Lines (DE) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Delta Air Lines (DE) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,93 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delta Air Lines (DE) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 62,47, mit einem Plus von +9,93 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Anstieg bei Delta Air Lines (DE) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -2,65 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Delta Air Lines (DE) Aktie damit um +11,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,20 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,77 % geändert.

    Delta Air Lines (DE) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,10 %
    1 Monat +25,82 %
    3 Monate -2,65 %
    1 Jahr +74,47 %

    Informationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie

    Es gibt 653 Mio. Delta Air Lines (DE) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,87 Mrd.EUR € wert.

    Heute im Fokus der Analysten: FedEx, Volvo, Delta Air Lines, Evotec und Vestas


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JetBlue Airways, Southwest Airlines und Co.

    JetBlue Airways, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,21 %. Southwest Airlines notiert im Plus, mit +8,66 %. United Airlines Holdings notiert im Plus, mit +9,84 %. American Airlines Group legt um +8,42 % zu

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    Ob die Delta Air Lines (DE) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delta Air Lines (DE) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delta Air Lines (DE)

    +11,34 %
    +8,75 %
    +28,62 %
    -1,38 %
    +70,99 %
    +91,75 %
    +41,91 %
    +48,99 %
    +1.869,69 %
    ISIN:US2473617023WKN:A0MQV8



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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