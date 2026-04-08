Uranium Energy Corp nimmt die Produktion in Burke Hollow auf, der weltweit neuesten in Betrieb befindlichen ISR-Uranmine

UEC betreibt nun zwei seiner drei US-amerikanischen ISR-Produktionsplattformen nach dem Hub-and-Spoke-Prinzip, gestützt auf die größte Uranressourcenbasis in den Vereinigten Staaten

Corpus Christi, Texas, 8. April 2026 / IRW-Press / Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-increasing-production ... -) gibt bekannt, dass man die Genehmigung der Texas Commission on Environmental Quality („TCEQ“) erhalten und die Produktion in seinem Burke-Hollow-Projekt aufgenommen hat, der weltweit neuesten In-situ-Recovery-Uranmine („ISR“) und dem ersten neuen ISR-Betrieb in den USA seit über einem Jahrzehnt.

Zusammen mit den kürzlich erteilten Genehmigungen zur Kapazitätserweiterung bei Christensen Ranch in Wyoming baut UEC seine Produktionsbasis in den USA weiter aus und ist das einzige US-Uranunternehmen mit zwei aktiven ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte:

„Die Inbetriebnahme von Burke Hollow ist ein bedeutender Meilenstein für UEC, der das Projekt von einer Entdeckung im Jahr 2012 bis zur Produktion im Jahr 2026 vorantreibt. Mit zwei nun produzierenden ISR-Betrieben und unserem Ludeman-ISR-Projekt, dessen Inbetriebnahme für 2027 geplant ist, bauen wir eine skalierbare, facettenreiche Plattform auf, die durch die größte Uranressourcenbasis in den Vereinigten Staaten gestützt wird. Unsere zu 100 % ungesicherte Strategie des schrittweisen Produktionswachstums versetzt UEC in die Lage, den sich festigenden Marktgrundlagen und der wachsenden politischen Unterstützung der USA für die heimische Kernbrennstoff-Lieferkette gerecht zu werden.“

Chris Wright, Energieminister der Vereinigten Staaten, erklärte:

„Die jüngsten Produktionserfolge von UEC in Texas und Wyoming unterstreichen die Bedeutung der Uranproduktion als Grundlage für einen sicheren, heimischen Kernbrennstoffkreislauf. Die Trump-Regierung setzt sich weiterhin für die Stärkung dieser Kapazitäten ein, die für die amerikanische Energiedominanz und unsere nationale Sicherheit unerlässlich sind. Während wir den vollständigen Brennstoffkreislauf, einschließlich der wichtigen nachgelagerten Infrastruktur, weiter wiederaufbauen, zeigt dieser Fortschritt, dass wir ihn hier aufbauen und von hier aus eine Führungsrolle übernehmen können. Herzlichen Glückwunsch an UEC zu diesem wichtigen Meilenstein.“