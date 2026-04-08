Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.783,79 USD

+1,78 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat -7,10 % 3 Monate +8,71 % 1 Jahr +61,24 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.783,79. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.744,73USD. Heute notiert Gold bei 4.783,79USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.741,86USD wert – ein Zuwachs von +174,19 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell bullisches Sentiment zu Gold. Gold gilt als krisenfeste Versicherung gegen Papiergeld, mit Erwartung weiterer Aufwärtsbewegung durch Geldmengenausweitung und BRICS-Dekoupling. Viele raten: kaufen und behalten. Die 14-Tage-Kursentwicklung deutet auf Aufwärtsdruck hin.