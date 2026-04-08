Silberpreis schießt um +5,26 % hoch – jetzt 76,81 USD

+5,26 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,65 % 1 Monat -9,35 % 3 Monate -1,85 % 1 Jahr +154,59 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 76,81. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,18498USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 76,81USD ein Wert von 30.498,3USD geworden – ein Gewinn von +204,98 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich derzeit ein überwiegend bullisches Sentiment zu Silber. Charttechnisch wird ein Ausbruch aus einem großen Keil gesehen; in den letzten 14 Tagen war der Trend aufwärts, oft mit niedriger Volatilität. Fundamentale Impulse: geopolitische Treiber (Iran) sowie Inflation/Zins-/Dollar-Dynamik. Nachhaltigkeit unklar; einige nennen Ziel um 110 USD, andere warnen vor Bullenfalle.