Silberpreis
Silberpreis schießt um +5,26 % hoch – jetzt 76,81 USD
Silber im Höhenflug: +5,26 % plus, aktuell 76,81 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,65 %
|1 Monat
|-9,35 %
|3 Monate
|-1,85 %
|1 Jahr
|+154,59 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,18498USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 76,81USD ein Wert von 30.498,3USD geworden – ein Gewinn von +204,98 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich derzeit ein überwiegend bullisches Sentiment zu Silber. Charttechnisch wird ein Ausbruch aus einem großen Keil gesehen; in den letzten 14 Tagen war der Trend aufwärts, oft mit niedriger Volatilität. Fundamentale Impulse: geopolitische Treiber (Iran) sowie Inflation/Zins-/Dollar-Dynamik. Nachhaltigkeit unklar; einige nennen Ziel um 110 USD, andere warnen vor Bullenfalle.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|374,10EUR
|+1,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,60EUR
|+0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,50EUR
|+1,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|398,12EUR
|+5,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,31EUR
|+4,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|615,35EUR
|+4,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|392,90EUR
|+1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,55EUR
|+1,47 %
|Long
|1
|0,00
|131,79EUR
|+1,24 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,648EUR
|-2,47 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.