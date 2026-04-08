Speicherchips vor neuem Höhenflug? Was jetzt für Micron und SanDisk spricht

Der operative Gewinn im ersten Quartal wird voraussichtlich zwischen 57,1 Billionen Won (38,13 Milliarden US-Dollar) und 57,3 Billionen Won (38,27 Milliarden US-Dollar) liegen, gegenüber 6,69 Billionen Won (4,47 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr. Auch bei Micron ist der Ausblick aktuell sehr stark. Das Unternehmen hat am 18. März 2026 für das zweite Geschäftsquartal 23,86 Milliarden US-Dollar Umsatz und 12,20 US-Dollar Non-GAAP-Gewinn je Aktie gemeldet. Für das laufende dritte Quartal stellt Micron 33,5 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie rund 19,15 US-Dollar Non-GAAP-Gewinn je Aktie in Aussicht.

Die Aktien von Micron und Sandisk stiegen am Mittwoch stark, nachdem der Speicherchip-Hersteller Samsung höhere Umsätze und Gewinne für das erste Quartal prognostiziert hatte. Der weltgrößte Speicherchip-Hersteller Samsung gab bekannt, dass er für das erste Quartal mit einem Umsatz von rund 132 Billionen bis 134 Billionen koreanischen Won (89,29 Milliarden bis 90,64 Milliarden US-Dollar) rechnet, gegenüber 79,14 Billionen Won (52,85 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr.

Zusätzlich hat Micron bestätigt, dass die Volumenlieferungen von HBM4 bereits im ersten Quartal 2026 angelaufen und für Nvidias Vera-Rubin-Plattform gedacht sind. Gleichzeitig rechnet Micron für 2026 mit DRAM-Bit-Wachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich und bei NAND mit etwa 20 Prozent, betont aber, dass das Angebot wegen Cleanroom- und Kapazitätsengpässen begrenzt bleibt.

Die Nachfrage bei Micron ist exzellent, aber die Investitionen steigen massiv. Reuters berichtet, dass Micron die Ausgaben für 2026 auf mehr als 25 Milliarden US-Dollar anheben will; 2027 sollen sie weiter steigen. Das ist einerseits ein starkes Signal, dass der Boom anhält, andererseits bedeutet es höhere Vorlaufkosten und steigenden Investitionsdruck.

SanDisk meldete für das zweite Geschäftsquartal 2026 3,03 Milliarden US-Dollar Umsatz, einen 64 Prozent höheren Datacenter-Umsatz gegenüber dem Vorquartal und stellte für das dritte Quartal 4,4 bis 4,8 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie 12 bis 14 US-Dollar Non-GAAP-Gewinn je Aktie in Aussicht.

SanDisk selbst spricht von einem besseren Produktmix, beschleunigten Enterprise-SSD-Deployments und einer strukturellen Angebotsdisziplin. Reuters ergänzt, dass große KI-Kunden im aktuellen Umfeld eher Versorgungssicherheit als Preis priorisieren.

Die Aktie von Micron ist am Mittwoch (13:20 Uhr, MESZ) bei Tradegate 8 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 351,30 Euro. Die Aktie von SanDisk ist am Mittwoch (13:20 Uhr, MESZ) bei Tradegate 8,61 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 771,97 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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