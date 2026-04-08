Tech-Crash oder Mega-Chance? Wall Street sendet klares Signal

Der Technologiesektor im S&P 500 liegt seit Jahresbeginn mehr als 7 Prozent im Minus. Anleger zweifelten zuletzt daran, ob die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich nachhaltig hohe Gewinne liefern.

Nach Monaten schwacher Kursentwicklung rücken große US-Banken wieder näher an Technologieaktien heran. Strategen von Goldman Sachs und Wells Fargo sehen in dem jüngsten Rücksetzer eine ungewöhnlich attraktive Gelegenheit für Investoren, wie CNBC berichtet. Die Bewertungen seien so günstig wie selten.

Fundamentaldaten bleiben stark

Wells Fargo hob den Sektor von neutral auf positiv. Die Strategen verweisen auf robuste Fundamentaldaten und deutlich entspanntere Bewertungen nach dem Kursrückgang. Die Skepsis vieler Anleger sei übertrieben.

Die Bank betont, dass die Gewinne weiterhin zweistellig wachsen und die Bilanzen solide bleiben. Gleichzeitig nimmt sie die Sorgen rund um künstliche Intelligenz auf, relativiert sie aber deutlich. "Die Ausgaben von Unternehmen für KI-Technologie scheinen genug Schwung zu haben, um in diesem Jahr 650 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Fragen zur Einführung von KI sind zwar berechtigt, doch wir rechnen weder damit, dass ganze Branchen verschwinden, noch mit einer hohen Arbeitslosigkeit", heißt es in einer Kundennotiz.

Bewertungen fallen unter Marktniveau

Auch Goldman Sachs schlägt einen ähnlichen Ton an. Die Analysten stellen fest, dass die Bewertung des Sektors im Verhältnis zum erwarteten Wachstum inzwischen unter dem globalen Marktdurchschnitt liegt. Das ist ungewöhnlich für eine Branche, die sonst mit einem Aufschlag gehandelt wird.

"Diese Faktoren haben im Technologiesektor, in dem die Wachstumsraten weiterhin hoch, aber die Bewertungen mittlerweile niedrig sind, neue Chancen eröffnet", schreiben die Strategen. Besonders auffällig sei, dass sich die Bewertungsprämie großer Cloud- und Plattformanbieter in den USA stark verringert habe.

Selbst auf Basis vergangener Gewinne seien die Kennzahlen auf Niveaus gefallen, die zuletzt nach dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre zu beobachten waren.

Risiken bleiben – doch langfristiger Trend intakt

Die optimistischere Haltung kommt in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Geopolitische Spannungen und offene Fragen zur wirtschaftlichen Wirkung von künstlicher Intelligenz hatten die Märkte zuletzt belastet.

Trotzdem sehen beide Banken keinen Bruch im langfristigen Wachstumstrend der Branche. Die aktuellen Risiken dürften die strukturelle Entwicklung nicht stoppen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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