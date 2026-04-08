Technotrans Aktie weiter aufwärts - +6,94 % - 08.04.2026

Die Technotrans Aktie notiert aktuell bei 28,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,94 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,85 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Technotrans Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,50€, mit einem Plus von +6,94 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Technotrans ist ein Spezialist für Flüssigkeits- und Thermomanagement, u.a. für Druckindustrie, E-Mobilität, Medizintechnik und Laser. Kernprodukte: Kühl- und Temperiersysteme, Filtrations- und Dosiertechnik, Services. Starke Nischenposition in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Wichtige Wettbewerber: Rittal, Pfannenberg, Güntner, Parker. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systemlösungen, Branchenfokus auf Zukunftsmärkte.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Technotrans in den letzten drei Monaten Verluste von -23,73 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um +6,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Technotrans eine negative Entwicklung von -21,97 % erlebt.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,93 % 1 Monat +4,65 % 3 Monate -23,73 % 1 Jahr +70,35 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 195,83 Mio. € wert.

EQS-News: technotrans SE / Key word(s): Miscellaneous technotrans wins major rail order for battery cooling 08.04.2026 / 10:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. technotrans wins major rail order for …

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges technotrans gewinnt Bahn-Großauftrag für Batteriekühlung 08.04.2026 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. technotrans gewinnt …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alfa Laval, GEA Group und Co.

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,92 %. GEA Group notiert im Plus, mit +1,22 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +2,39 %. Eaton legt um +3,11 % zu

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Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.