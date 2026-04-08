Hochtief Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 08.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Sie steigt um +7,62 % auf 440,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 440,60€, mit einem Plus von +7,62 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Hochtief Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +19,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +13,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,90 % gewonnen.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,03 % 1 Monat +22,87 % 3 Monate +19,86 % 1 Jahr +211,16 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,08 Mrd. € wert.

Die großen Kursverlierer des Kriegs im Nahen Osten sind mit der vereinbarten Waffenruhe am Mittwoch die größten Gewinner. An die Spitze des Sektortableaus setzten sich die Aktien der Reise- und Freizeitbranche mit einem Plus von 7,3 Prozent. Sie …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,43 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +5,11 %. Vinci notiert im Plus, mit +2,71 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.