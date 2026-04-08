    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    KORREKTUR/Umfrage

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Exporteure rechnen trotz Nahostkonflikt mit Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit deutscher Exporteure rechnet mit Wachstum
    • 83 Prozent erwarten steigende Exporte in diesem Jahr
    • Fast die Hälfte erwartet schlechtere Zahlungsmoral
    KORREKTUR/Umfrage - Deutsche Exporteure rechnen trotz Nahostkonflikt mit Wachstum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im zweiten Satz korrigiert: 83 Prozent (nicht: 85 Prozent).)

    HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz des Konflikts im Nahen Osten rechnet eine deutliche Mehrheit der deutschen Exporteure mit weiterem Wachstum. Laut einer Umfrage des Kreditversicherers Allianz Trade erwarten 83 Prozent der in Deutschland befragten Unternehmen für das laufende Jahr steigende Exportumsätze. Weltweit stimmen dem nur 75 Prozent zu.

    Gleichzeitig haben die Deutschen größere Sorgen im US-Geschäft. 49 Prozent erwarten weitere negative Auswirkungen der US-Zollpolitik auch im laufenden Jahr, wie Allianz Trade berichtet. Noch pessimistischer seien weltweit nur die Unternehmen aus China, die zu 50 Prozent negative Erwartungen äußern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    360,00€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    406,11€
    Basispreis
    2,95
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Der Widerstandsfähigkeit der deutschen Exporteure stehen große Risiken gegenüber", sagt Allianz-Trade-Experte Björn Griesbach. Geopolitische Unsicherheiten und Lieferkettenrisiken seien aktuell die am häufigsten genannten Sorgen. Fast die Hälfte der deutschen Exportunternehmen geht zudem von einer schlechteren Zahlungsmoral und steigenden Zahlungsausfällen aus.

    Für die Umfrage wurden global rund 6.000 Unternehmen in zwei Wellen im Februar und März befragt./ceb/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 378 auf Tradegate (08. April 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 145,93 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 412,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -14,11 %/+33,19 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Allianz-Kursentwicklung und Bewertung (Berenberg Buy KZ 504 €, RBC Neutral KZ 400 €), technische Signale (EMA200 zurückerobert ~359,5 €, Doppelboden vs. Bullenfalle, Trendkanal/Tiefpunkt), fundamentale Aspekte (starke Bilanzen, Rückstellungen, Aktienrückkauf) sowie Debatten über Totalverlust-Risiko und geopolitische Einflüsse (Trump, Iran) auf Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR/Umfrage Deutsche Exporteure rechnen trotz Nahostkonflikt mit Wachstum Trotz des Konflikts im Nahen Osten rechnet eine deutliche Mehrheit der deutschen Exporteure mit weiterem Wachstum. Laut einer Umfrage des Kreditversicherers Allianz Trade erwarten 83 Prozent der in Deutschland befragten Unternehmen für das laufende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     