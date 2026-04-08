KORREKTUR/Umfrage
Deutsche Exporteure rechnen trotz Nahostkonflikt mit Wachstum
- Mehrheit deutscher Exporteure rechnet mit Wachstum
- 83 Prozent erwarten steigende Exporte in diesem Jahr
- Fast die Hälfte erwartet schlechtere Zahlungsmoral
(Im zweiten Satz korrigiert: 83 Prozent (nicht: 85 Prozent).)
HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz des Konflikts im Nahen Osten rechnet eine deutliche Mehrheit der deutschen Exporteure mit weiterem Wachstum. Laut einer Umfrage des Kreditversicherers Allianz Trade erwarten 83 Prozent der in Deutschland befragten Unternehmen für das laufende Jahr steigende Exportumsätze. Weltweit stimmen dem nur 75 Prozent zu.
Gleichzeitig haben die Deutschen größere Sorgen im US-Geschäft. 49 Prozent erwarten weitere negative Auswirkungen der US-Zollpolitik auch im laufenden Jahr, wie Allianz Trade berichtet. Noch pessimistischer seien weltweit nur die Unternehmen aus China, die zu 50 Prozent negative Erwartungen äußern.
"Der Widerstandsfähigkeit der deutschen Exporteure stehen große Risiken gegenüber", sagt Allianz-Trade-Experte Björn Griesbach. Geopolitische Unsicherheiten und Lieferkettenrisiken seien aktuell die am häufigsten genannten Sorgen. Fast die Hälfte der deutschen Exportunternehmen geht zudem von einer schlechteren Zahlungsmoral und steigenden Zahlungsausfällen aus.
Für die Umfrage wurden global rund 6.000 Unternehmen in zwei Wellen im Februar und März befragt./ceb/DP/men
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Warum wird der Unsinn dann auch noch zitiert? Macrocosmonaut auf Ignoreliste und gut ist.
Bevor wir hier weiter Begriffe durcheinanderwerfen und aus einer völlig normalen Fondsmechanik ein systemisches Risiko konstruieren, lohnt ein kurzer Realitätsabgleich. Die Diskussion driftet ab, weil unterschiedliche Ebenen vermischt werden – und genau daraus entstehen diese dramatischen, aber fachlich falschen Schlussfolgerungen.
Private‑Credit‑Fonds, Banken, Versicherer und Asset Manager folgen völlig unterschiedlichen Liquiditäts‑ und Bilanzlogiken. Wer das nicht sauber trennt, landet zwangsläufig bei Fehldeutungen wie „Bankrun“, „Vertrauenskrise“ oder „Allianz‑Risiko“.
Kurz zur Einordnung:
- Gating ist keine Stressreaktion, sondern die vertraglich vorgesehene Standardmechanik bei illiquiden Assets. Rücknahmen werden begrenzt, weil die Assets nicht täglich handelbar sind – nicht, weil ein Fonds „nicht auszahlen kann“.
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- Private Credit ist groß, aber nicht systemisch vernetzt. Keine Fristentransformation, keine täglichen Verbindlichkeiten, keine Interbank‑Ketten. Eine „Vertrauenskrise“ führt zu längeren Rücknahmezyklen – nicht zu einem Dominoeffekt.
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Fazit: Wer aus einer standardisierten Fondsmechanik ein systemisches Risiko oder ein Allianz‑Thema ableitet, verlässt den Boden belastbarer Analyse.