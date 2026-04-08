Chevron Corporation Aktie deutlicher Kursrutsch - 08.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,44 % verliert die Chevron Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Chevron Corporation Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Chevron Corporation ist ein integrierter US-Energiekonzern (Up-, Mid-, Downstream) mit Fokus auf Öl, Gas, LNG und Raffinerieprodukten sowie Petrochemie. Starke Position in Nordamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Hauptkonkurrenten: ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, starke Bilanz, bedeutende LNG- und Permian-Basin-Positionen.

Obwohl die Chevron Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,90 %.

Allein seit letzter Woche ist die Chevron Corporation Aktie damit um -8,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Chevron Corporation auf +25,60 %.

Chevron Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,12 % 1 Monat -2,52 % 3 Monate +21,90 % 1 Jahr +26,08 %

Informationen zur Chevron Corporation Aktie

Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 325,75 Mrd. € wert.

Öl hat gerade eine extreme Bewegung hinter sich. Nach dem Anstieg über $110 USD kam es zuletzt zu einer schnellen Korrektur auf rund $96 USD, nachdem ein temporärer zweiwöchiger Waffenstillstand im Nahen Osten angekündigt wurde. Doch lassen Sie sich davon nicht täuschen. Das ist keine Trendwende.

So schlagen sich die Wettbewerber von Chevron Corporation

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,62 %. Shell notiert im Minus, mit -4,67 %. TotalEnergies notiert im Minus, mit -3,84 %. Exxon Mobil verliert -6,36 % ConocoPhillips notiert im Minus, mit -7,07 %.

Chevron Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.