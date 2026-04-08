Equinor Aktie verliert signifikant - 08.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Equinor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,47 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Equinor Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Equinor ist ein norwegischer Energiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas und wachsender Offshore-Windkraft. Hauptgeschäft: Exploration, Förderung, Handel und Stromerzeugung. Starke Position in der Nordsee, bedeutender Gaslieferant für Europa. Wichtige Konkurrenten: BP, Shell, TotalEnergies. USP: starke Offshore-Kompetenz, norwegischer Staatsrückhalt, hohe Expertise bei CO₂-armen Offshore-Projekten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Equinor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +59,60 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equinor Aktie damit um -13,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Equinor um +56,67 % gewonnen.

Equinor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,75 % 1 Monat +6,94 % 3 Monate +59,60 % 1 Jahr +49,34 %

Informationen zur Equinor Aktie

Es gibt 3 Mrd. Equinor Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,12 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Chevron Corporation und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,62 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -5,44 %. ENI notiert im Minus, mit -6,65 %. TotalEnergies verliert -3,84 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -6,36 %.

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Ob die Equinor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equinor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.