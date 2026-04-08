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    Equinor Aktie verliert signifikant - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die Equinor Aktie, bisher, um -10,47 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Equinor Aktie.

    Besonders beachtet! - Equinor Aktie verliert signifikant - 08.04.2026
    Foto: Michal Wachucik - Equinor

    Equinor ist ein norwegischer Energiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas und wachsender Offshore-Windkraft. Hauptgeschäft: Exploration, Förderung, Handel und Stromerzeugung. Starke Position in der Nordsee, bedeutender Gaslieferant für Europa. Wichtige Konkurrenten: BP, Shell, TotalEnergies. USP: starke Offshore-Kompetenz, norwegischer Staatsrückhalt, hohe Expertise bei CO₂-armen Offshore-Projekten.

    Equinor aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Equinor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,47 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Equinor Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Equinor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +59,60 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equinor Aktie damit um -13,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Equinor um +56,67 % gewonnen.

    Equinor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,75 %
    1 Monat +6,94 %
    3 Monate +59,60 %
    1 Jahr +49,34 %

    Informationen zur Equinor Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Equinor Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,12 Mrd. € wert.

    Feuerpause im Iran-Krieg belastet Ölwerte


    Europäische Ölaktien haben am Mittwoch einen Teil ihrer kräftigen Gewinne seit Beginn des Iran-Kriegs abgegeben. Die Ankündigung einer zweiwöchigen Feuerpause zwischen den USA und dem Iran sorgte für einen deutlichen Rückgang der seit Ende Februar …

    Cosmos Exploration: Zwischen Lithium, Europa und dem neuen Machtspiel um Ressourcen 


    Die globale Rohstofflandschaft verändert sich schneller, als viele Investoren erwarten. Was früher primär von Angebot und Nachfrage bestimmt war, entwickelt sich zunehmend zu einem geopolitischen Spielfeld. Neue Exportkontrollen, technologische …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Chevron Corporation und Co.

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,62 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -5,44 %. ENI notiert im Minus, mit -6,65 %. TotalEnergies verliert -3,84 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -6,36 %.

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    Ob die Equinor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equinor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Equinor

    -11,95 %
    -13,75 %
    +6,94 %
    +59,60 %
    +49,34 %
    +16,01 %
    +88,48 %
    +141,22 %
    +255,22 %
    ISIN:NO0010096985WKN:675213



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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