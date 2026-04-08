Shell Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 08.04.2026

Mit einer Performance von -4,67 % musste die Shell Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute bei der Shell Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Shell ist ein globaler Energie- und Petrochemiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas, LNG, Chemikalien und wachsend erneuerbare Energien/Ladelösungen. Starke Marktstellung durch integrierte Wertschöpfungskette, globale Markenpräsenz und Trading. Wichtige Konkurrenten: BP, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. USP: Größe, LNG-Kompetenz, Handelsgeschäft und breites Downstream-Netz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Shell in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,25 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Shell Aktie damit um -8,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,02 % gewonnen.

Shell Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,29 % 1 Monat +1,09 % 3 Monate +21,25 % 1 Jahr +28,39 %

Informationen zur Shell Aktie

Es gibt 6 Mrd. Shell Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,85 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Shell

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,62 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -5,44 %. ENI notiert im Minus, mit -6,65 %. TotalEnergies verliert -3,83 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -6,36 %.

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Ob die Shell Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shell Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.