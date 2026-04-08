Exxon Mobil Aktie sackt ab - 08.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Exxon Mobil Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,36 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute bei der Exxon Mobil Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Exxon Mobil-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,87 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Exxon Mobil Aktie damit um -9,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Exxon Mobil +29,39 % gewonnen.

Exxon Mobil Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,76 % 1 Monat -0,38 % 3 Monate +29,87 % 1 Jahr +39,39 %

Informationen zur Exxon Mobil Aktie

Es gibt 4 Mrd. Exxon Mobil Aktien. Damit ist das Unternehmen 551,18 Mrd. € wert.

Beim Benzinpreis könnte sich eine Trendwende abzeichnen. Am Dienstag sank der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für Super E10 zum ersten Mal nach davor elf Anstiegen in Folge, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Mit 2,188 Euro pro Liter war der …

Öl hat gerade eine extreme Bewegung hinter sich. Nach dem Anstieg über $110 USD kam es zuletzt zu einer schnellen Korrektur auf rund $96 USD, nachdem ein temporärer zweiwöchiger Waffenstillstand im Nahen Osten angekündigt wurde. Doch lassen Sie sich davon nicht täuschen. Das ist keine Trendwende.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Chevron Corporation und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,62 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -5,44 %. Shell notiert im Minus, mit -4,67 %. TotalEnergies verliert -3,83 % ConocoPhillips notiert im Minus, mit -7,07 %.

Exxon Mobil Aktie jetzt kaufen?

Ob die Exxon Mobil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exxon Mobil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.