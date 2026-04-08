Dell Technologies Registered (C) Aktie startet durch - 08.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Dell Technologies Registered (C) Aktie. Sie steigt um +4,89 % auf 160,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +1,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 160,80€, mit einem Plus von +4,89 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Dell Technologies Registered (C) investiert war, konnte einen Gewinn von +54,02 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +11,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +46,07 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,78 % 1 Monat +26,41 % 3 Monate +54,02 % 1 Jahr +126,34 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 318 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,19 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. IBM notiert im Plus, mit +1,77 %. NetApp notiert im Plus, mit +1,24 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +2,54 % zu HP notiert im Plus, mit +1,28 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.