Booking Holdings - Aktie geht steil - 08.04.2026

Mit einer Performance von +4,31 % konnte die Booking Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Booking Holdings Aktie. Nach einem Plus von +2,80 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 156,05€, mit einem Plus von +4,31 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Booking Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,68 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um +7,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,35 % verloren.

Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,00 % 1 Monat +2,25 % 3 Monate -17,68 % 1 Jahr -1,96 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,93 Mrd. € wert.

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Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.