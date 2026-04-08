Deep Sea Minerals Corp. gründet Tochtergesellschaft auf den Cookinseln zur Beschleunigung der Beantragung einer Konzession

Vancouver, BC, 8. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cookinseln gegründet hat, um die laufende Evaluierung eines möglichen Antrags auf Gewährung der Explorationsrechte innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (Exclusive Economic Zone – „EEZ“) der Cookinseln zu erleichtern.

Die Gründung einer Tochtergesellschaft vor Ort ist ein Verfahrensschritt, der im Einklang mit der vom Unternehmen bereits im Vorfeld angekündigten Absicht steht, Geschäftschancen auf den Cookinseln zu sondieren und die Kontakte zur Cook Islands Seabed Minerals Authority und anderen relevanten Stakeholdern zu intensivieren.

Wie bereits im strategischen Update des Unternehmens vom 11. Februar 2026 erläutert wurde, prüft Deep Sea Minerals derzeit im Rahmen der Maßnahmen zur Evaluierung möglicher Vorkommen kritischer Mineralien im Offshore-Bereich auch diverse regulatorische Ansätze, unter anderem auf den Cookinseln und in den Vereinigten Staaten.

Rechtsstaatlicher Kontext zu den Cookinseln

Die Cookinseln zählen zu einer begrenzten Anzahl von Jurisdiktionen, die einen eigenen gesetzlichen und regulatorischen Rahmen für Aktivitäten in Zusammenhang mit Rohstoffvorkommen am Meeresgrund ausgearbeitet haben. Die Cook Islands Seabed Minerals Authority ist als Aufsichtsorgan für die Lizenzierung, das Umweltmanagement und die Kommunikation mit Stakeholdern in Zusammenhang mit der Erschließung von Offshore-Mineralvorkommen zuständig.

In der EEZ des Landes haben bereits von der Regierung unterstützte wissenschaftliche Programme zur Erkundung polymetallischer Knollen stattgefunden. Letztere enthalten bekanntlich Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer – Metalle, die für gewöhnlich mit Anwendungen in Verteidigung und Industrie in Verbindung gebracht werden. Während die Erschließung von Offshore-Mineralvorkommen international noch in den Kinderschuhen steckt, haben die Cookinseln bereits Schritte unternommen, um umweltrechtliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und klare Genehmigungsverfahren und regulatorische Richtlinien einzuführen. Das Unternehmen erachtet diese in Zusammenhang mit der Bewertung möglicher Projektszenarien als relevant.