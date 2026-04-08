RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 3700 auf 4000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen für den Ölkonzern an den Zwischenbericht an. Seine langfristigen Annahmen für Öl der Sorte Brent stiegen nun auf 80 Dollar je Fass von zuvor 70 Dollar, schrieb er am Mittwoch./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 38,70EUR auf Tradegate (08. April 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



