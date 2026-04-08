    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Besonders beachtet!

    673 Aufrufe 673 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank Aktie schießt durch die Decke - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher um +9,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie schießt durch die Decke - 08.04.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.04.2026

    Mit einer Performance von +9,25 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,73. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    35,93€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 11,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    30,72€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 11,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Commerzbank Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,35 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +9,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank -6,59 % verloren.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,39 %
    1 Monat +16,71 %
    3 Monate -4,35 %
    1 Jahr +60,54 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Commerzbank-Aktie. Zentrale Themen sind die Dividendenpläne: 0,65 € für 2025 und 1,10 € für 2026 (Ex-Tag voraussichtlich 21. Mai 2026, Zahlung 25. Mai 2026), sowie Spekulationen über Kursziele rund 35–40 €. Zudem spielen Übernahmedialoge (u. a. UniCredit) eine Rolle und es werden technische Signale sowie jüngste Kursbewegungen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,08 Mrd. € wert.

    Vereinbarte Waffenruhe im Iran-Krieg lässt Dax kräftig steigen


    Die vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran hat bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung gesorgt - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem …

    Commerzbank: Bricht die Aktie jetzt nach oben aus?


    Kriegsverlierer gefragt mit Waffenruhe - Ölsektor unter Druck


    Die großen Kursverlierer des Kriegs im Nahen Osten sind mit der vereinbarten Waffenruhe am Mittwoch die größten Gewinner. An die Spitze des Sektortableaus setzten sich die Aktien der Reise- und Freizeitbranche mit einem Plus von 7,3 Prozent. Sie …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,19 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +7,38 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +6,35 %. ING Group legt um +5,91 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +7,40 %.

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +9,53 %
    +9,77 %
    +17,11 %
    -4,35 %
    +60,54 %
    +238,12 %
    +539,27 %
    +355,65 %
    -62,18 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Commerzbank Aktie schießt durch die Decke - 08.04.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher um +9,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     