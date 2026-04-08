    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +8,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 08.04.2026
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,36 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,5000, mit einem Plus von +8,36 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Short
    9,09€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 9,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7,63€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 9,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der ThyssenKrupp Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,13 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +13,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,67 %. Im Jahr 2026 gab es für ThyssenKrupp bisher ein Minus von -7,94 %.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,24 %
    1 Monat -5,67 %
    3 Monate -17,13 %
    1 Jahr +32,97 %

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,28 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,31 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +15,17 %. voestalpine notiert im Plus, mit +9,98 %. ArcelorMittal legt um +11,07 % zu

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +8,08 %
    +13,24 %
    -5,67 %
    -17,13 %
    +32,97 %
    +72,61 %
    -2,98 %
    -37,21 %
    +9,01 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 08.04.2026 Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +8,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     