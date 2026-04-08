ThyssenKrupp Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 08.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,36 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,5000€, mit einem Plus von +8,36 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Der Kurs der ThyssenKrupp Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +13,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,67 %. Im Jahr 2026 gab es für ThyssenKrupp bisher ein Minus von -7,94 %.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,24 % 1 Monat -5,67 % 3 Monate -17,13 % 1 Jahr +32,97 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,28 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,31 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +15,17 %. voestalpine notiert im Plus, mit +9,98 %. ArcelorMittal legt um +11,07 % zu

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Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.