Rheinmetall Aktie steigt - 08.04.2026

Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +3,06 % auf 1.570,20€ zulegen. Das sind +46,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.570,20€, mit einem Plus von +3,06 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,02 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +1,73 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,79 % 1 Monat +0,09 % 3 Monate -13,02 % 1 Jahr +25,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Aktie: Debatten zur Kursentwicklung, Rücksetzer nach hohem Handelsvolumen und potenziellen Kassen- bzw. Positionsveränderungen. Fundierte Impulse ergeben sich aus neuen Aufträgen und Rüstungsprojekten (z. B. Drohnen-/FV-014-Systeme) sowie SAFE-Verträgen, die Bewertungs- und Zukunftsaussichten beeinflussen könnten. Technisch diskutiert man Chart-Verhalten und Korrekturpotenzial; der Ausblick bleibt gemischt bis positiv, je nach Auftragseingängen.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,95 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Thales notiert im Plus, mit +0,86 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,63 %. Lockheed Martin verliert -2,48 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -2,59 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.