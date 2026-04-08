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    Das sorgt für Kursfantasie!

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    Intel steigt bei Musk-Mega-Projekt ein

    Die Intel-Aktie klettert am Mittwoch den zweiten Tag in Folge. Der Chip-Pionier beteiligt sich an Elon Musks milliardenschwerem Terafab-Projekt. Gemeinsam mit Tesla und SpaceX sollen dort KI-Halbleiter vom Band laufen.

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    Das sorgt für Kursfantasie! - Intel steigt bei Musk-Mega-Projekt ein
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Am Dienstag war die Intel-Aktie mit einem Plus von 4,2 Prozent aus dem Handel gegangen. Am Mittwoch ging es vorbörslich weitere 5 Prozent aufwärts auf mehr als 55,50 US-Dollar, das ist der höchste Stand seit Oktober 2022. Der Turnaround des einstigen Branchenprimus nimmt langsam Fahrt auf.

    Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte, beteiligt sich Intel an Elon Musks ambitioniertem KI- und Halbleiterprojekt Terafab. Gemeinsam mit Tesla und SpaceX soll Intel künftig Chips für Musks weitreichende Technologiepläne liefern – von humanoiden Robotern bis hin zu KI-Rechenzentren.

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    Im texanischen Austin plant Musk den Aufbau eines hochmodernen Chip-Komplexes, um eigene Hochleistungsprozessoren für Teslas autonome Fahrtechnologie, den humanoiden Roboter Optimus sowie künftige Rechenzentren seiner KI-Sparte xAI zu produzieren.

    Laut Intel soll das Projekt langfristig eine Rechenkapazität von 1 Terawatt pro Jahr ermöglichen – eine Größenordnung, die vor allem für zukünftige Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik benötigt werde. Intel-Chef Lip-Bu Tan sprach von einem "grundlegenden Wandel" in der Halbleiterproduktion und lobte Musk für dessen Fähigkeit, ganze Industrien neu zu denken.

    Für Intel markiert die Zusammenarbeit einen bedeutenden Erfolg im laufenden Konzernumbau. Der Traditionskonzern hatte in den vergangenen Jahren den Anschluss im boomenden KI-Markt verloren und kämpft weiterhin mit hohen Verlusten im Auftragsfertigungsgeschäft.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

     


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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