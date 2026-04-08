US-Vize Vance bezeichnet Iran-Waffenruhe als 'fragil'

BUDAPEST (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance hat die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe als "fragil" bezeichnet. Die Öffnung der Straße von Hormus und die beidseitige Einstellung der Kampfhandlung seien "die Grundlage für die fragile Waffenruhe, die wir haben", sagte er in der Veranstaltung eines Politik-Instituts in Budapest. Eine Aufzeichnung davon wurde auf YouTube veröffentlicht.

"Fragil" sei die Lage deshalb, weil es im Machtzentrum des Irans sowohl Kreise gebe, die konstruktiv an mögliche Friedensverhandlungen herangingen, als auch solche, die diese torpedieren möchten, führte er weiter aus. "Wenn die Iraner dazu bereit sind, aufrichtig mit uns zu arbeiten, dann können wir zu einer Übereinkunft gelangen." Würden sie jedoch lügen, betrügen und die gegenwärtige brüchige Waffenruhe sabotieren, "würden sie damit nicht glücklich werden".