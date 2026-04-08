GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens stockte ihre Ertragsschätzungen für die Spanier am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April minimal auf./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 09:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,27 % und einem Kurs von 10,56EUR auf Tradegate (08. April 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 12,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

