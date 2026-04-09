Earnings Season nächste Woche!
Morgan Stanley erwartet bei diesen 3 Aktien die größten Earnings-Überraschungen!
Nächste Woche startet die Berichtssaison – und Morgan Stanley hat bereits drei Kandidaten identifiziert, die die Wall Street positiv überraschen könnten. Darunter: ein KI-Gewinner, eine Großbank und ein Rüstungskonzern.
- Western Digital als KI-Gewinner mit Rückenwind
- Citigroup erwartet positive Überraschung am 23 April
- RTX als Rüstungskonzern mit Zahlen am 21 April
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Nächste Woche beginnt an der Wall Street die heiße Phase der Berichtssaison. Während die Anleger auf die ersten Quartalszahlen warten, hat Morgan Stanley bereits eine Liste mit drei Unternehmen vorgelegt, von denen die Analysten die größten positiven Überraschungen erwarten: Western Digital, Citigroup und RTX.
Besonders heiß läuft es laut den Strategen bei Western Digital. Der Speicherhersteller erreicht im Earnings-Surprise-Modell der Bank das 96. Perzentil. Rückenwind liefert der Boom rund um künstliche Intelligenz, der die Nachfrage nach Speicherchips antreibt. Die Aktie hat zuletzt kräftig zugelegt. Am 23. April werden die Zahlen erwartet.
Auch der Citigroup traut Morgan Stanley mehr zu als der Markt. Die Bank kommt im Modell auf das 93. Perzentil. Trotz einer starken Rally in den vergangenen drei Jahren tritt die Aktie 2026 bislang eher auf der Stelle. Umso größer ist nun die Spannung vor den Zahlen am 23. April. Analysten rechnen aktuell mit einem Gewinn je Aktie von 2,67 US-Dollar bei einem Umsatz von 23,34 Milliarden US-Dollar.
RTX komplettiert die Liste. Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern erreicht das 81. Perzentil. Für den 21. April erwarten Analysten einen Gewinn von 1,50 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 21,39 Milliarden US-Dollar.
Den Auftakt in der US-Berichtssaison machen nächste Woche die großen US-Banken und Vermögensverwalter: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, BlackRock, Citigroup und Bank of America.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion