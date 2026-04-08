Bundesregierung erwartet gebührenfreie Hormus-Passage
- Bundesregierung fordert freien Schiffsverkehr
- Bezug auf internationales Seerecht und UNCLOS
- Sperrung beeinflusst globalen Öl- und Gashandel
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung fordert für die Straße von Hormus einen unbehinderten Schiffsverkehr auf Grundlage internationaler Abkommen. Die Meerenge sei nicht nur iranisches Seegebiet, sondern es gelte auch das UN-Seerechtsübereinkommen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.
"Und deswegen ist es erforderlich, dass bei der Wiederaufnahme ein freier, sicherer und auch gebührenfreier Seeschiffsverkehr sichergestellt wird. Das ist die deutsche Position, die sich aus dem internationalen Recht, was hier anwendbar ist, herleitet", sagte er weiter.
Eine ganze Reihe von Ländern sei weltweit von den Auswirkungen der Sperrung der Straße von Hormus betroffen. Aus Sicht Deutschlands seien die Vereinten Nationen der richtige Rahmen, um sich mit dem Problem zu befassen.
Die USA und Iran haben als Teil einer Waffenruhe auch die Öffnung der Straße von Hormus vereinbart. Die Straße von Hormus, eine wichtige Meerenge für den globalen Öl- und Gashandel, liegt zwischen dem Iran und dem Oman. Die Blockade des Seeverkehrs dort hat weltweit zu Preissprüngen geführt./cn/DP/men
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
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