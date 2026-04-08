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    Neuer Anlauf für deutsche 'Spectrum'-Rakete am Donnerstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Isar Aerospace startet zweiten Testflug um 22:00 MESZ
    • Vorheriger Start scheiterte durch norwegischen Fischer
    • Europa abhängig von SpaceX und wenigen Startkapazitäten
    Neuer Anlauf für deutsche 'Spectrum'-Rakete am Donnerstag
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANDØYA/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das bayerische Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace will am Donnerstag einen neuen Versuch für den Start zum zweiten Testflug der deutschen Weltraumrakete "Spectrum" unternehmen. Das Zeitfenster öffne sich um 22.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ), teilte Isar Aerospace in München mit. Der Startversuch soll live ab 21.00 Uhr auf YouTube übertragen werden.

    Versuch scheitert an Fischer

    Ein Ende März vorbereiteter Versuch war im letzten Moment an einem norwegischen Fischer gescheitert. Skipper Olafur Einarsson war nach eigenem Bekunden mit seinem Boot in die maritime Sicherheitszone um den norwegischen Weltraumbahnhof Andøya gefahren und hatte diese nicht rechtzeitig verlassen - der Countdown musste abgebrochen werden.

    Auf der "Spectrum" getauften Rakete ruhen große Hoffnungen. Sie soll nach der Serienreife zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden bringen. Nach Worten von Isar-Aerospace-Chef Daniel Metzler ist das Unternehmen jetzt schon bis zum Jahr 2028 ausgebucht, obwohl die Rakete nicht serienreif ist.

    Abhängigkeit von Space X

    Europa ist derzeit vor allem auf das US-Unternehmen Space X des Milliardärs Elon Musk angewiesen, um Satelliten ins All befördern zu können. Nach den Worten Metzlers starteten die USA im vergangenen Jahr 198 Raketen, der Rest der Welt 124, Europa lediglich acht.

    Der erste Testflug der "Spectrum"-Rakete hatte vor gut einem Jahr, am 30. März 2025, stattgefunden. Nach 30 Sekunden war der Flugkörper ins Meer gestürzt. Dies wurde damals als Erfolg gewertet, da wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklungsarbeit gewonnen worden seien./dm/DP/men






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