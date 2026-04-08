Börsen Update
Börsen Update Europa - 08.04. - FTSE Athex 20 stark +7,87 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.109,52 PKT und gewinnt bisher +3,96 %.
Top-Werte: Siemens Energy +11,18 %, Infineon Technologies +9,32 %, Commerzbank +9,12 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -2,25 %, Brenntag -1,85 %, BASF -1,55 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.410,94 PKT und steigt um +4,67 %.
Top-Werte: Salzgitter +15,36 %, Redcare Pharmacy +13,31 %, AUTO1 Group +12,84 %
Flop-Werte: K+S -10,05 %, Lanxess -5,69 %, Evonik Industries -2,25 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.602,38 PKT und steigt um +4,30 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +9,32 %, SILTRONIC AG +7,57 %, SUESS MicroTec +7,47 %
Flop-Werte: 1&1 +0,41 %, Nordex +1,10 %, Deutsche Telekom +1,15 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.926,62 PKT und steigt um +3,88 %.
Top-Werte: Siemens Energy +11,18 %, SAFRAN +9,83 %, Infineon Technologies +9,32 %
Flop-Werte: ENI -6,54 %, TotalEnergies -3,93 %, Deutsche Boerse -2,25 %
Der ATX bewegt sich bei 5.665,32 PKT und steigt um +4,39 %.
Top-Werte: DO & CO +13,33 %, voestalpine +9,62 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,76 %
Flop-Werte: OMV -4,42 %, Verbund Akt.(A) -3,72 %, EVN -1,79 %
Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 13.198,64 PKT und steigt um +1,98 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +7,13 %, ABB +6,71 %, Sika +5,78 %
Flop-Werte: Swisscom -1,19 %, Kuehne + Nagel International -0,76 %, Swiss Re -0,43 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.291,69 PKT und steigt um +3,75 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +11,67 %, Societe Generale +10,06 %, SAFRAN +9,83 %
Flop-Werte: TotalEnergies -3,93 %, Euronext -1,72 %, ORANGE -1,25 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.093,25 PKT und gewinnt bisher +3,41 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +8,45 %, Volvo Registered (B) +6,85 %, ABB +6,71 %
Flop-Werte: Telia Company -0,32 %, Tele2 (B) +0,10 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,87 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.620,00 PKT und steigt um +7,87 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +5,87 %, Viohalco +4,53 %, Coca-Cola HBC +3,07 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,50 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,87 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,44 %
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