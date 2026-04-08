United Airlines Holdings - Aktie geht steil - 08.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die United Airlines Holdings Aktie. Mit einer Performance von +12,29 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die United Airlines Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,80€, mit einem Plus von +12,29 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

United Airlines Holdings betreibt mit United Airlines eine der größten US-Fluggesellschaften. Kerngeschäft: Passagier- und Frachtbeförderung, globale Streckennetze, Allianzen (Star Alliance), Vielfliegerprogramm MileagePlus. Starke Position auf Transatlantik- und Transpazifikrouten. Hauptkonkurrenten: Delta, American, Southwest. USPs: großes internationales Netzwerk, Hubs in strategischen Metropolen, Allianzvorteile.

Der Kurs der United Airlines Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,39 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von United Airlines Holdings einen Rückgang von -13,68 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,79 % geändert.

United Airlines Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,52 % 1 Monat +10,10 % 3 Monate -17,39 % 1 Jahr +51,88 %

Informationen zur United Airlines Holdings Aktie

Es gibt 323 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,94 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von United Airlines Holdings

Alaska Air Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,01 %. JetBlue Airways notiert im Plus, mit +7,62 %. Southwest Airlines notiert im Plus, mit +10,34 %. Delta Air Lines (DE) legt um +10,81 % zu American Airlines Group notiert im Plus, mit +11,25 %.

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Ob die United Airlines Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Airlines Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.