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    Supira Medical gibt FDA-Zulassung für SUPPORT II Pivotalstudie, Fortschritte bei kardiogenem Schock und Ernennung von D. Keith Grossman zum Vorstandsmitglied bekannt

    Meilensteine unterstreichen klinischen Fortschritt und stärken kommerzielle Basis

    LOS GATOS, Calif., 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Supira Medical, Inc. (Supira), ein in der klinischen Phase befindliches Unternehmen, das sich auf die Umgestaltung des Marktes für perkutane ventrikuläre Assistenzsysteme (pVAD) konzentriert, gab heute die FDA-Genehmigung für den Beginn der SUPPORT II-Pivotalstudie bekannt. Die Studie dient der Unterstützung eines zukünftigen PMA-Antrags und ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Markteinführung in den USA.

    Supira Medical, Inc.

    SUPPORT II (SUpira System in Patients Undergoing High-Risk Percutaneous COronaRy InTervention (HRPCI)) ist eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des pVAD der nächsten Generation des Unternehmens bei Patienten, die sich einer HRPCI unterziehen. An der Studie, die von Dr. Ajay Kirtane, Professor für Medizin an der Columbia University, Vagelos College of Physicians and Surgeons/New York-Presbyterian Hospital, und Dr. David Kandzari, Leiter des Piedmont Heart Institute und Chief Scientific Officer von Piedmont Healthcare, Atlanta, GA, geleitet wird, sollen bis zu 385 Patienten an bis zu 40 Standorten in den USA teilnehmen.

    "Bei der HRPCI wird die Entscheidung über den Einsatz hämodynamischer Unterstützung häufig durch den Zugang, die Verfügbarkeit und das Gleichgewicht zwischen Unterstützung und verfahrenstechnischer Effizienz beeinflusst", so Dr. Kandzari. "Ein System, das eine wirksame Kreislaufunterstützung mit einem kleineren Profil bieten kann, hat das Potenzial, die verfügbare Behandlungspopulation zu erweitern und die Wirksamkeit zu verbessern."

    "Der angemessene Einsatz eines pVAD ermöglicht Ärzten die sichere Durchführung von Eingriffen höchster Komplexität und bietet Patienten, die bisher nur begrenzte Möglichkeiten hatten, HRPCI", so Dr. Kirtane. "Der Beginn dieser entscheidenden randomisierten Studie mit einem neuartigen, weniger auffälligen Gerät zur hämodynamischen Unterstützung ist ein wichtiger Schritt, um die Versorgung einiger unserer Hochrisikopatienten voranzubringen."

    Fortschritte bei kardiogenem Schock

    Unabhängig von SUPPORT II hat das Unternehmen Möglichkeiten zur Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit kardiogenem Schock verfolgt. Zu den jüngsten Erfahrungen außerhalb der USA gehört die erste Serie von Patienten mit kardiogenem Schock, bei denen ein perkutaner axillärer Zugang verwendet wurde, um die Ambulanz des Patienten mit einem aktiven 10Fr pVAD zu ermöglichen.

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