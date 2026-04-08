Treon sichert sich eine Investition in Höhe von 6,8 Millionen Euro unter der Führung von ACME Capital, um Innovationen im Bereich der industriellen KI voranzutreiben

TAMPERE, Finnland, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Treon, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für die Smart Industry, gab heute im Rahmen seiner Serie-A-Erweiterung eine strategische Investition unter der Führung des im Silicon Valley ansässigen Unternehmens ACME Capital bekannt. Die Investition wird die Position von Treon als aufstrebende Intelligenzplattform für Fabriken, Logistikumgebungen und OEM-Anlagen weiter stärken und gleichzeitig die Verwirklichung seiner Vision eines autonomen Industriebetriebs vorantreiben. ACME wird als Vorstandsmitglied zu Ventech stoßen und bringt fundiertes Fachwissen bei der Umsetzung von Spitzentechnologien in praktische industrielle Systeme mit.

Treon ist ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Smart-Industry-Lösungen und liefert vollständig integrierte, cloudbasierte Systeme für die präskriptive Instandhaltung, die auf fortschrittlichen KI-Analysen, einer „Mobile-First"-Benutzererfahrung, automatisierten Arbeitsabläufen und drahtlosen Sensoren basieren. Alle Lösungen werden als Managed Service mit skalierbaren Abonnementpreisen bereitgestellt. Heute betreut Treon weltweit mehr als 200 Kunden aus den Bereichen Fertigung, Materialtransport und Logistik und verzeichnet ein kontinuierliches, mehrjähriges Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen.

Förderung einer KI-basierten Wartungsorchestrierung

Während die weltweite Industrieproduktion weiter steigt, stehen Unternehmen vor einer beispiellosen Herausforderung: Wie lassen sich immer größere Anlagenflotten warten, während die Zahl der qualifizierten Fachkräfte schrumpft? Treon verfolgt eine mutige Strategie zum Aufbau einer KI-basierten Wartungsorchestrierung, die industrielle Umgebungen von reaktiv und manuell zu vorausschauend, kontextbezogen und autonom transformiert und so Effizienz und Produktivität steigert. Diese Ausrichtung steht in starkem Einklang mit ACMEs Investmentthese in physischer KI und Fertigung der nächsten Generation.

Gemeinsame Vision, gemeinsamer Schwung

„Während wir in eine neue Ära KI-nativer industrieller Abläufe eintreten, stärkt die Partnerschaft mit ACME unsere Fähigkeit, die industriellen KI-Technologien global zu skalieren", sagte Joni Korppi, CEO von Treon. „Die Erfahrung von ACME beim Aufbau transformativer Technologieunternehmen, kombiniert mit unserer industriellen KI-Plattform und unserem außergewöhnlichen Team, wird die Transformation von Fabriken und Logistikzentren auf der ganzen Welt beschleunigen."