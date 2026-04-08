Trump
50-Prozent-Zölle für Irans Waffenlieferanten
Für Sie zusammengefasst
- Trump droht Waffenlieferanten mit 50 Prozent Strafzoll
- Zollsatz sofort auf alle in die USA verkauften Waren
- Ankündigung auf seiner Plattform Truth Social
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die den Iran mit Waffen beliefern, mit Strafzöllen von 50 Prozent. Ein entsprechender Zollsatz solle mit sofortiger Wirkung auf alle Waren gelten, die in die USA verkauft würden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./scr/DP/jha
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