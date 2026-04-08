Duck Creek startet Duck Creek Reinsurance with Active Delivery und hilft Versicherern, das Programm-Management zu vereinfachen und die Finanzkontrolle zu verbessern

BOSTON, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung definiert, meldete heute die allgemeine Verfügbarkeit von Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, eine bahnbrechende Lösung, die kostspielige Upgrades überflüssig macht und Versicherer in die Lage versetzt, komplexe Rückversicherungsprogramme in einer Zeit schneller Marktveränderungen und Risikodiversifizierung in großem Umfang zu verwalten.

Duck Creek Reinsurance with Active Delivery basiert auf der sicheren, skalierbaren AWS-Plattform und liefert automatisch monatliche Produkt-Updates. Diese Aktualisierungen werden nahtlos in der Mitte eines jeden Monats durchgeführt, so dass der Betrieb am Monatsende nicht unterbrochen wird und keine kostspieligen, ressourcenintensiven Upgrades erforderlich sind. Alle Updates sind mit Funktionskennzeichen versehen, so dass Versicherer die volle Kontrolle über den Aktivierungszeitpunkt haben und gleichzeitig Produktionsumgebungen geschützt werden. Alle Anpassungen werden bei Bedarf vom Duck Creek-Team vorgenommen.

Unternehmen werden heute durch Tabellenkalkulationen, fragmentierte Systeme und eingeschränkte Transparenz gebremst, was zu Schadensverlusten, langsamen Finanzabschlüssen und Betriebsrisiken führt. Da die Rückversicherung immer komplexer wird, erschweren diese manuellen Prozesse die Skalierung und die Reaktion auf Marktveränderungen. Duck Creek Reinsurance mit Active Delivery ersetzt dies durch eine cloudnative, stets aktuelle Plattform, die Verträge zentralisiert, Arbeitsabläufe automatisiert und Einblicke in Echtzeit liefert. Durch die Beseitigung von Leckagen und die Beschleunigung der finanziellen Ergebnisse können Versicherer die Rückversicherung von einer manuellen Belastung in einen strategischen Vorteil verwandeln.

„Wir freuen uns, Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, einzuführen, das eine neue Ebene der Funktionalität und Kontrolle für Rückversicherungsprozesse bringt", sagt Celine Thierry, Senior Director of Product Management, Reinsurance bei Duck Creek Technologies. „Durch die Eliminierung von Upgrade-Zyklen und die Ermöglichung einer kontinuierlichen Bereitstellung können Versicherer schneller auf Marktveränderungen reagieren, die finanziellen Ergebnisse verbessern und sich auf die Optimierung von Risikostrategien und die Förderung von Wachstum konzentrieren, anstatt Altsysteme zu pflegen."