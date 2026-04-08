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    Gold, Nvidia, Rheinmetall – warum Stimmung den Markt bestimmt

    Like symbol on USA flag. Like to American nation. New votes of United States presidential election. Immigration to United States concept.

    Liebes liebes Börsenbriefteam, Top-Job in den letzten vier Wochen. Das schrieb uns heute Morgen ein Leser, und er stellte darauf ab, dass wir die Märkte, wie er fand, sehr gut gesehen haben. Ich möchte dieses Kompliment nutzen, um unsere Herangehensweise der vergangenen Wochen noch mal zu erklären.

    Und speziell darauf einzugehen, dass wir weniger die Märkte gehandelt haben als vielmehr die Emotionen der Marktteilnehmer.

    Emotionen und Marktdaten

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    Es gibt dazu ein paar ganz konkrete Beispiele. Das erste Beispiel ist die Auswertung von Franz Georg, die wir vor rund zehn Tagen an dieser Stelle hatten, als wir massiv auf die guten Chancen am Aktienmarkt hingewiesen haben, weil Franz Georg uns eine Auswertung des Put-Volumens schickte und gleichzeitig der Risikoaversion der Marktteilnehmer.

    Warum ist das so wichtig aus unserer Sicht? Weil Zahlen wie diese echtes Geld reflektieren. Und dies ist für euch in unserem Börsenbrief durch uns als Mittler so wichtig, weil echtes Geld und echte Käufe in Put-Optionsscheinen und in Absicherungen reflektieren, wie Marktteilnehmer wirklich eingestellt sind und wie ihre emotionale Befindlichkeit ist und wie sie auf eine Krise reagieren. Das Gleiche gilt, wenn man Aktienmärkte im Überschwang hat und Investoren sich sehr positiv äußern, dann kann man Daten heranziehen, um zu sehen, dass der Markt schon sehr stark überkauft ist.

    Medien, Stimmung und Fehlentscheidungen

    Aus unserer Sicht ist das deshalb wichtig, und wir machen es mal an dem zweiten Beispiel fest, nämlich die Zitierung eines Kenneth Rogoff und vieler anderer Crash-Prognostiker, die am letzten Märzwochenende durch den Markt geisterten. Solche Äußerungen und Zitate werden medial immer dann gespielt, wenn die Stimmung am Boden ist. Dann sucht man nach einer Bestätigung für das, was am Markt passiert.

    Und diese Bestätigung wird von denen geliefert, die endlich nach langer Zeit einmal vermeintlich richtig liegen. Deswegen ist das, was in einem solchen Crash auch Geld kostet, nicht der temporäre Rückgang der Aktienmärkte, sondern das Zuhören von Schwarzmalern und Crashprognostikern. Für den nächsten Crash kann man sich ein geflügeltes Wort merken, das uns Nikolas heute Morgen noch mal reingerufen hat und das so amüsant wie richtig ist.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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