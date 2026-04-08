Kreml begrüßt Iran-Vereinbarung

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland heißt die vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg gut, geht auf einen ähnlichen Vorschlag aus Kiew aber nicht ein. Moskau begrüße die Entscheidung, den Weg der bewaffneten Eskalation nicht weiterzugehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Sehr wichtig" sei, dass es keine Angriffe auf zivile und wirtschaftliche Objekte des Irans gebe.

Russland führt selbst seit mehr als vier Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei greift Moskaus Militär systematisch die ukrainische Energieversorgung an, im Winter mussten Millionen Menschen teils ohne Strom, Heizung und Wasser ausharren.