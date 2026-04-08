ROUNDUP
Trump: 50-Prozent-Zölle für Irans Waffenlieferanten
- Trump droht 50 Prozent Strafzoll für Waffenlieferer
- Trump fordert völligen Stopp der Urananreicherung
- Aussicht auf Zusammenarbeit und Zolllockerungen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die den Iran mit Waffen beliefern, mit Strafzöllen von 50 Prozent. Ein entsprechender Zollsatz solle mit sofortiger Wirkung auf alle Waren gelten, die in die USA verkauft würden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Das gelte ab sofort und ohne Ausnahme.
"Keine Urananreicherung"
Zudem kündigte Trump einen vollständigen Stopp der Urananreicherung im Iran an. "Es wird keine Urananreicherung geben", schrieb er auf der Plattform. Die USA wollten gemeinsam mit Teheran nukleare Rückstände beseitigen; man werde "den gesamten tief vergrabenen nuklearen "Staub" ausgraben und entfernen", so Trump. Dieser stünde unter strenger Satellitenüberwachung, seit dem Angriff sei "nichts angerührt".
Trump spricht vom politischen Wandel
Er behauptete, dass das Land einen "sehr produktiven Regimewechsel" durchlaufen habe. Zugleich stellte er eine Annäherung Washingtons und Teherans in Aussicht. Die USA werden "eng mit dem Iran zusammenarbeiten" und über eine Lockerung von Zöllen und Sanktionen sprechen.
"Viele der 15 Punkte wurden bereits vereinbart", schreib Trump auf Truth Social. Unklar blieb zunächst, worauf sich diese Punkte beziehen. Der Iran hatte zuvor einen eigenen Zehn-Punkte-Plan für ein mögliches Abkommen vorgelegt, während aus Washington Forderungen nach weitergehenden Zugeständnissen bekannt waren./scr/DP/jha
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
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Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.