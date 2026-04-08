Regierung sieht keine schnelle Entwarnung bei Spritpreisen

Der Sprecher betonte: "Es wird Zeit in Anspruch nehmen, bis die Schifffahrt wieder das Vorkriegsniveau erreicht und das Angebot am Weltmarkt stabilisiert ist." Auch werde es dauern, bis zerstörte Produktionsanlagen wiederhergestellt seien. Zudem sei der Waffenstillstandsprozess mit großen Unsicherheiten behaftet. "Wir sind noch weit von einem Abkommen entfernt und erhebliche Rückschläge sind jederzeit möglich."

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat vor einer überzogenen Erwartung schnell sinkender Spritpreise infolge der Waffenruhe im Iran-Krieg gewarnt. "Es ist Realismus in mehrfacher Hinsicht geboten", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in der Bundespressekonferenz in Berlin. "Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus braucht Zeit und führt nicht schnell unmittelbar zurück zum Status aus dem Februar."

Deutliche Preissenkungen werden nicht so schnell kommen

Hille wies darauf hin, dass ein Tanker von der Meerenge von Hormus nach Europa drei bis sechs Wochen braucht. Es werde also eine Zeit dauern, bis die Ladung verfügbar sei. "Dementsprechend wird es auch dauern, bis deutliche Preissenkungen bei uns ankommen." Hinzu komme, dass die Transportkosten absehbar erhöht blieben, etwa wegen höherer Versicherungsprämien.

Als Bestandteil der Waffenruhe am Golf haben die USA und der Iran auch die Öffnung der Straße von Hormus vereinbart. Durch diese Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman führt eine wichtige Route für den globalen Öl- und Gashandel. Die Blockade des Seeverkehrs dort durch den Iran hat weltweit zu Preissprüngen geführt./sk/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 6,415 auf Tradegate (08. April 2026, 14:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -8,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 216,32 Mrd.. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3707. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,29GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -3,87 %/+10.292,31 % bedeutet.



