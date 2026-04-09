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    Nahost-Schock

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    Exxon warnt, Shell senkt Prognose: Eskaliert der Druck am Ölmarkt?

    Produktionsausfälle, beschädigte Anlagen, nervöse Märkte: Warum Exxon und Shell trotz höherer Preise vor einem heiklen Quartal stehen.

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    Nahost-Schock - Exxon warnt, Shell senkt Prognose: Eskaliert der Druck am Ölmarkt?
    Foto: OpenAI

    Exxon Mobil teilte am Mittwoch mit, dass die weltweite Öläquivalentproduktion im ersten Quartal 2026 aufgrund von Angriffen auf Anlagen in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten im März voraussichtlich um 6 Prozent niedriger ausfallen wird als im vierten Quartal des Vorjahres.

    Exxon stellte klar, dass Änderungen der Öl- und Gaspreise die Gewinne im Upstream-Bereich im ersten Quartal um bis zu 2,9 Milliarden US-Dollar steigern könnten. Es erwartet für das erste Quartal einen höheren Gewinn je Aktie als im vierten Quartal des Vorjahres. Aufgrund von den Ereignissen im Nahen Osten rechnet die Firma mit einem Gewinnrückgang von 400 bis 800 Millionen US-Dollar.

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    Zu den Ereignissen zählen Produktionsausfälle, Produktionsstillstände und eine geringere Verfügbarkeit von Rohöllieferungen, die sich auf die weltweite Fertigungsindustrie auswirken. Der Öl- und Gasexplorationskonzern warnte zudem vor Auswirkungen auf den Gewinn im ersten Quartal, insbesondere auf das Energieproduktgeschäft, aufgrund geplanter und saisonaler Faktoren im Zusammenhang mit noch nicht abgewickelten Derivaten.

    Der Ölkonzern Shell hat am selben Tag ebenfalls eine konkrete Belastung durch den Nahost-Konflikt gemeldet. Er hat seine Prognose für die integrierte Gasproduktion im ersten Quartal auf 880.000 bis 920.000 Barrel Öläquivalent pro Tag gesenkt. Zuvor waren es 920.000 bis 980.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Reuters verweist zudem auf Schäden an Shells Pearl-Gas-Anlage in Katar, deren Reparatur etwa ein Jahr dauern könnte.    

    Gleichzeitig profitiert Shell wie Exxon von stärkeren Handels- und Preisniveaus, auch wenn der Konflikt das Working Capital laut Reuters auf minus 10 bis minus 15 Milliarden US-Dollar gedrückt haben könnte. Der größere Marktrahmen bleibt trotz Waffenruhe heikel. Reuters schreibt, dass die vorläufige Öffnung der Straße von Hormus zwar kurzfristig entlastet, der Wiederanlauf aber langsam verlaufen dürfte. Selbst bei einer dauerhafteren Deeskalation könnte das globale Angebot in den kommenden Jahren 3 bis 5 Millionen Barrel pro Tag unter früheren Erwartungen bleiben.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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