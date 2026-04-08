Deutsche Boerse Aktie fällt um -2,68 % - 08.04.2026

Mit einer Performance von -2,68 % musste die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der Deutsche Boerse Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Börse betreibt Handels- und Abwicklungsplattformen (u.a. Xetra, Eurex) sowie Index-, Daten- und IT-Dienstleistungen. Sie ist eine der führenden europäischen Marktinfrastrukturen mit starker Stellung im Derivate- und Indexgeschäft. Wichtige Konkurrenten sind Euronext, LSE Group, ICE, Nasdaq. Stärken/USPs: vertikal integrierte Wertschöpfungskette, starke Indizes (DAX-Familie), hohe Regulierungskompetenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Boerse in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,20 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um -1,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Boerse um +17,02 % gewonnen.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,90 % 1 Monat +8,67 % 3 Monate +22,20 % 1 Jahr +3,22 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,67 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Im sehr starken Gesamtmarkt nach der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Aktien der Deutsche Börse und von K+S am Mittwoch als Schlusslichter in Dax und MDax aufgefallen. Beide hatten in den rund sechs Wochen Iran-Krieg zu den Profiteuren …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,80 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -3,36 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +0,24 %. Euronext verliert -1,58 %

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.