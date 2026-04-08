HYPOPORT Aktie klettert deutlich - 08.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die HYPOPORT Aktie. Sie steigt um +10,05 % auf 81,05€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HYPOPORT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 81,05€, mit einem Plus von +10,05 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Der heutige Anstieg bei HYPOPORT konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -37,64 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HYPOPORT -38,42 % verloren.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,65 % 1 Monat -11,39 % 3 Monate -37,64 % 1 Jahr -54,10 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 556,99 Mio. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.04.2026 / 11:40 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 08.04.2026 / 11:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,00 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,28 %. Scout24 notiert im Plus, mit +3,01 %.

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Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.