KSB Vz. - Aktie zieht deutlich an - 08.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die KSB Vz. Aktie. Mit einer Performance von +9,40 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KSB Vz. Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.036,00€, mit einem Plus von +9,40 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

KSB Vz. (KSB SE & Co. KGaA) ist ein globaler Hersteller von Pumpen, Armaturen und Service für Wasser/Abwasser, Energie, Industrie und Gebäudetechnik. Starke Position im Premiumsegment mit hoher Ingenieurstiefe. Wichtige Wettbewerber: Grundfos, Wilo, Sulzer, Flowserve. Mögliche USPs: breite Anwendungspalette, Energieeffizienz, kundenspezifische Lösungen, globales Servicenetz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die KSB Vz. Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,04 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die KSB Vz. Aktie damit um +10,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,98 %. Im Jahr 2026 gab es für KSB Vz. bisher ein Plus von +1,46 %.

KSB Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,90 % 1 Monat -4,98 % 3 Monate -4,04 % 1 Jahr +33,42 %

Informationen zur KSB Vz. Aktie

Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 895,84 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fluor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,62 %. Sulzer notiert im Plus, mit +4,97 %. Xylem notiert im Plus, mit +1,19 %.

KSB Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.