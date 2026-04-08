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    Redcare Pharmacy Aktie schießt durch die Decke - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher um +14,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie schießt durch die Decke - 08.04.2026
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von +14,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,72, mit einem Plus von +14,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -43,01 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,21 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -41,75 % erlebt.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,79 %
    1 Monat -10,21 %
    3 Monate -43,01 %
    1 Jahr -68,73 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung der Redcare-Aktie: Die Debatte dreht sich um Shortseller-Aktivitäten und deren Einfluss auf den Kurs sowie den massiven Rückgang von rund 130 auf 30 in einem Jahr. Es werden positive Q1-Zahlen im Vergleich zu Analysten-Erwartungen diskutiert, zugleich Spekulationen über eine Übernahme geäußert. Divergenzen: Erholungspotenzial bei neuen News vs. fortbestehende Drucksituation.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 837,95 Mio. € wert.

    Börsen Update Europa - 08.04. - FTSE Athex 20 stark +7,87 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Vereinbarte Waffenruhe im Iran-Krieg lässt Dax kräftig steigen


    Die vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran hat bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung gesorgt - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem …

    Redcare Pharmacy NV: Starke Q1-Prelims, auf Kurs für 2026-Ziele, KAUFEN


    Redcare Pharmacy (RDC) verzeichnete einen soliden Start ins Jahr, mit einem Umsatzwachstum von 18% über Vorjahr auf 848 Mio. EUR, was über der Spanne des 2026er-Ausblicks von 13-15 % Wachstum liegt. Der Non-Rx-Bereich wuchs um 10% auf 533 Mio. EUR, innerhalb des angepeilten Bereichs von 8-10%, während der Rx-Bereich um 35% auf 315 Mio. EUR zulegte, angetrieben durch weiterhin starke E-Rezept-Dynamik in Deutschland.

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    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    +13,95 %
    +9,79 %
    -10,21 %
    -43,01 %
    -68,73 %
    -55,76 %
    -79,44 %
    +31,23 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



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    Markt Bote
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