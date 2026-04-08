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    TUI - Aktie schießt in die Höhe +12,45 % - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher um +12,45 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI - Aktie schießt in die Höhe +12,45 % - 08.04.2026
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von +12,45 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TUI Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,4440, mit einem Plus von +12,45 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TUI in den letzten drei Monaten Verluste von -21,41 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,96 % verloren.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,70 %
    1 Monat +5,89 %
    3 Monate -21,41 %
    1 Jahr +18,53 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TUI: Die Aufwärtsbewegung könnte sich fortsetzen, Zielzone 7,9–8,0 Euro; einige Händler planen bei diesem Niveau Verkauf. BlackRock-Positionen deuten auf geringe Verkäufe bzw. Absicherung, was Kursimpulse beeinflusst. Hohe Volatilität (VDAX) wird als Treiber der Hebelwirkung gesehen; Verluste und Worst-Case-Szenarien werden diskutiert.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

    easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +11,22 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +4,34 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +2,52 %.

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    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    +12,51 %
    +8,91 %
    +6,09 %
    -21,41 %
    +18,53 %
    +2,80 %
    -65,86 %
    -80,59 %
    +12,03 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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