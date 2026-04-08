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    Deutsche Lufthansa Aktie weiter im Aufwärtstrend - +10,98 % - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die Deutsche Lufthansa Aktie, bisher, um +10,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa Aktie weiter im Aufwärtstrend - +10,98 % - 08.04.2026
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

    Deutsche Lufthansa Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.04.2026

    Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert aktuell bei 8,2500 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,98 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,8160  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Lufthansa Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,2500, mit einem Plus von +10,98 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Lufthansa Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,11 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +11,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Lufthansa -4,58 % verloren.

    Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,69 %
    1 Monat +1,32 %
    3 Monate -12,11 %
    1 Jahr +33,75 %

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,89 Mrd. € wert.

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    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    +11,33 %
    +12,04 %
    +4,89 %
    -12,11 %
    +33,75 %
    -22,02 %
    -3,56 %
    -16,76 %
    +81,53 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212



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    Markt Bote
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