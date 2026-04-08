Deutsche Lufthansa Aktie weiter im Aufwärtstrend - +10,98 % - 08.04.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert aktuell bei 8,2500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,98 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,8160 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Lufthansa Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,2500€, mit einem Plus von +10,98 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Lufthansa Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +11,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Lufthansa -4,58 % verloren.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,69 % 1 Monat +1,32 % 3 Monate -12,11 % 1 Jahr +33,75 %

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,89 Mrd. € wert.

Die großen Kursverlierer des Kriegs im Nahen Osten sind mit der vereinbarten Waffenruhe am Mittwoch die größten Gewinner. An die Spitze des Sektortableaus setzten sich die Aktien der Reise- und Freizeitbranche mit einem Plus von 7,3 Prozent. Sie …

Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) hatte im April 2025 an der langfristig zentralen Supportzone bei 5,24-5,56 EUR einen schwungvollen Aufwärtstrend gestartet. Im Rahmen einer zweiten mittelfristigen Impulswelle verzeichnete sie am 10. Februar bei 9,59 EUR ein 3-Jahres-Hoch. Am dort befindlichen 100%-Projektionsziel der ersten Impulswelle setzte nach der Ausformung einer Bearish-Engulfing-Tageskerze eine Korrekturphase ein, die weiterhin andauert. Am 23. Mä...

Nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat der Irak seinen Luftraum wieder geöffnet. Die Lage habe sich stabilisiert und die Bedingungen seien wieder normal, teilte die irakische Zivilluftfahrtbehörde am Morgen mit. Mit …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,84 %. easyJet notiert im Plus, mit +11,22 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +5,62 %.

Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.