Micron Technology Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 08.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,81 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 351,25€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Micron Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +23,39 %.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +19,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +41,50 % gewonnen.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,43 % 1 Monat +12,66 % 3 Monate +23,39 % 1 Jahr +458,85 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 394,42 Mrd. € wert.

Waffenstillstand-Ankündigung sorgt für deutliche Kursgewinne.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron von 510 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen der inzwischen sehr schlechten Anlegerstimmung im Bereich Speicherchips sieht Analyst Timothy Arcuri Micron …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,66 %. Western Digital notiert im Plus, mit +5,70 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +11,59 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.